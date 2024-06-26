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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.24 11:00

По просьбе северянок обратиться за получением «Зарплаты мамы» теперь можно в любой момент до достижения ребёнком 1,5 лет

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса внесены изменения в существующий порядок обращения за назначением региональной меры поддержки – ежемесячной выплаты при рождении первого ребёнка. Вчера эта инициатива получила поддержку парламентариев региона на очередном заседании Мурманской областной Думы.

В соответствии с внесёнными изменениями в закон Мурманской области предусматривается возможность установления «Зарплаты мамы» при обращении в любое время с даты рождения ребёнка вплоть до исполнения ему полутора лет. Мера поддержки начнёт действовать не ранее возникновения права на указанную выплату.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ранее при обращении за ежемесячной выплатой по истечении шести месяцев со дня рождения ребёнка «Зарплата мамы» назначалась с месяца обращения. К главе региона обратились северянки, пропустившие обозначенный период обращения, и по его решению данное ограничение было снято. При этом правило распространяется и на тех, кто уже получает выплату, благодаря изменениям более 70 мам получат «Зарплату мамы» за первые полгода жизни своих первенцев.

Региональная программа «Зарплата мамы» реализуется в Мурманской области в рамках плана «На Севере – жить». С 2022 года по поручению губернатора Андрея Чибиса ежемесячная денежная выплата на первого ребёнка до 1,5 лет предоставляется без учёта возраста мамы и нуждаемости семьи. В 2024 году размер выплаты составляет более 17,7 тысячи рублей, а получательницами меры стали свыше 8,5 тысячи северянок.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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