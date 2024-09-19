По решению депутатов городского Совета конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Мурманска назначен на 21 октября 2024 года
Сегодня состоялось первое заседание Совета депутатов города Мурманска седьмого созыва. По итогам выборов 7-8 сентября 2024 года из 25 одержавших победу народных избранников 7 депутатов начали работу в этом статусе впервые.
Повестка заседания включала 18 вопросов. Первыми пунктами обсуждения стали решения о структуре Совета депутатов города Мурманска, выборе председателя и заместителя председателя Совета депутатов города Мурманска и составе постоянных комиссий представительного органа местного самоуправления.
По решению депутатов городского Совета конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Мурманска назначен на 21 октября 2024 года.
Также принято решение о присвоении звания «Почётный гражданин города-героя Мурманска» заместителю главного врача по лечебной работе государственного областного бюджетного учреждения «Мурманский областной онкологический диспансер», главному внештатному специалисту онкологу Министерства здравоохранения Мурманской области Александру Давыденкову; члену Мурманской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, депутату Мурманской областной Думы, почётному гражданину Мурманской области Виктору Сайгину; директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Мурманска «Мурманский политехнический лицей», заслуженному учителю Российской Федерации Татьяне Шовской.
Александр Давыденков — заслуженный врач Российской Федерации, врач высшей квалификационной категории. Под его руководством внедрены виды операций и инновационные технологии, которые ранее в Мурманской области при лечении онкозаболеваний не выполнялись. Александр Владимирович создал и внедрил в повседневную работу региональные медико-экономические стандарты по онкологии с учётом стандартов оказания специализированной медицинской помощи. Он автор и соавтор большого количества научных работ, также врач проводит активную просветительскую работу на онкологическую тематику, активно участвует в работе общественных организаций.
Виктор Сайгин оказывает весомую поддержку ветеранскому движению, при его участии реализуются многочисленные проекты патриотической направленности, один из них — создание при поддержке губернатора Центра гражданского патриотического воспитания для школьников «На Севере — жить!». По инициативе Виктора Васильевича принята и реализуется программа «Оздоровление северян», а областным парламентом были приняты важнейшие законы по развитию экономики и социальной сферы города Мурманска и области, совершенствованию бюджетного процесса, налоговой системы, развитию межбюджетных отношений.
Татьяна Шовская возглавляет Мурманский политехнический лицей со дня его основания — свыше 30 лет. Прошла путь от рядового учителя физики и математики до авторитетного руководителя одного из самых востребованных и постоянно развивающегося учебного заведения Мурманска. Под руководством Татьяны Викторовны МПЛ остается признанным лидером среди образовательных учреждений города и Мурманской области, ежегодно входит в число 500 лучших образовательных учреждений Российской Федерации, топ-100 образовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки по биолого-географическому и биолого-химическому профилям. Ежегодно лицей входит в список «100 лучших общеобразовательных учреждений России» по оценке Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», а по результатам участия в 2021 году в Международной образовательной программе «Умная планета» удостоен звания «Лидер инновационного образования», включен в книгу «Ими гордится Россия».
Лицей является муниципальным Центром инженерных компетенций города Мурманска, в состав которого входят лицейский технопарк, Центр развития одаренных детей «Открытие», региональное отделение №1 Общероссийской детской общественной организации «Малая академия наук «Интеллект будущего».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28498&page=1