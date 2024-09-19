Сегодня состоялось первое заседание Совета депутатов города Мурманска седьмого созыва. По итогам выборов 7-8 сентября 2024 года из 25 одержавших победу народных избранников 7 депутатов начали работу в этом статусе впервые.

Повестка заседания включала 18 вопросов. Первыми пунктами обсуждения стали решения о структуре Совета депутатов города Мурманска, выборе председателя и заместителя председателя Совета депутатов города Мурманска и составе постоянных комиссий представительного органа местного самоуправления.

По решению депутатов городского Совета конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Мурманска назначен на 21 октября 2024 года.

Также принято решение о присвоении звания «Почётный гражданин города-героя Мурманска» заместителю главного врача по лечебной работе государственного областного бюджетного учреждения «Мурманский областной онкологический диспансер», главному внештатному специалисту онкологу Министерства здравоохранения Мурманской области Александру Давыденкову; члену Мурманской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, депутату Мурманской областной Думы, почётному гражданину Мурманской области Виктору Сайгину; директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Мурманска «Мурманский политехнический лицей», заслуженному учителю Российской Федерации Татьяне Шовской.

Александр Давыденков — заслуженный врач Российской Федерации, врач высшей квалификационной категории. Под его руководством внедрены виды операций и инновационные технологии, которые ранее в Мурманской области при лечении онкозаболеваний не выполнялись. Александр Владимирович создал и внедрил в повседневную работу региональные медико-экономические стандарты по онкологии с учётом стандартов оказания специализированной медицинской помощи. Он автор и соавтор большого количества научных работ, также врач проводит активную просветительскую работу на онкологическую тематику, активно участвует в работе общественных организаций.

Виктор Сайгин оказывает весомую поддержку ветеранскому движению, при его участии реализуются многочисленные проекты патриотической направленности, один из них — создание при поддержке губернатора Центра гражданского патриотического воспитания для школьников «На Севере — жить!». По инициативе Виктора Васильевича принята и реализуется программа «Оздоровление северян», а областным парламентом были приняты важнейшие законы по развитию экономики и социальной сферы города Мурманска и области, совершенствованию бюджетного процесса, налоговой системы, развитию межбюджетных отношений.

Татьяна Шовская возглавляет Мурманский политехнический лицей со дня его основания — свыше 30 лет. Прошла путь от рядового учителя физики и математики до авторитетного руководителя одного из самых востребованных и постоянно развивающегося учебного заведения Мурманска. Под руководством Татьяны Викторовны МПЛ остается признанным лидером среди образовательных учреждений города и Мурманской области, ежегодно входит в число 500 лучших образовательных учреждений Российской Федерации, топ-100 образовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки по биолого-географическому и биолого-химическому профилям. Ежегодно лицей входит в список «100 лучших общеобразовательных учреждений России» по оценке Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», а по результатам участия в 2021 году в Международной образовательной программе «Умная планета» удостоен звания «Лидер инновационного образования», включен в книгу «Ими гордится Россия».

Лицей является муниципальным Центром инженерных компетенций города Мурманска, в состав которого входят лицейский технопарк, Центр развития одаренных детей «Открытие», региональное отделение №1 Общероссийской детской общественной организации «Малая академия наук «Интеллект будущего».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28498&page=1