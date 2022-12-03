По решению суда подрядчик восстановит покрытие спортивной площадки в Мурманске

Подрядчик ООО «ТГР» восстановит покрытие спортивной площадки в мурманской Долине Уюта за счёт собственных средств в рамках гарантийных обязательств. Такое решение принято судом.

Контракт на установку площадки с вышеупомянутой организацией Центр городского развития Мурманской области заключил в августе 2020 года. После приемки заказчик выявил недостатки выполненных работ в части укладки травмобезопасного резинового покрытия. Однако устранять их в рамках гарантийных обязательств ООО «ТГР» отказалось.

Стороны встретились в Арбитражном суде Мурманской области, где в исковом заявлении Центр городского развития требовал обязать подрядчика устранить недостатки, взыскать неустойку за несвоевременное исполнение гарантийных обязательств, а также возместить убытки, связанные с проведением экспертизы в отношении спорного объекта. Суд первой инстанции встал на сторону заказчика, после чего ООО «ТГР» подало апелляцию в суд высшей инстанции.

В результате Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Мурманской области без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Таким образом ООО «ТГР» придётся исполнить договорные обязательства, сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru