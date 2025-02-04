По результатам 2024 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области превысило 26 тысяч

Мурманская область активно развивает промышленный сектор, включая крупные проекты в таких сферах, как энергетика и инфраструктура, добыча и переработка, что является основой экономического роста региона. Наряду с этим, правительство области активно работает и над развитием городской экономики, уделяя большое внимание малому и среднему предпринимательству.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера во время оперативного совещания рассказал, что количество субъектов малого и среднего бизнеса в регионе на январь 2025 года составило более 26 тысяч единиц (26202), а число самозанятых граждан – более 37 тысяч человек (37850).

Также зафиксирован рост обоих показателей. Особенно стоит отметить, что рост числа самозанятых, за минувший год составил более 33%. Важно, что северяне подходят ответственно к своему делу, предпочитая вести его официально.

«В 2024 году для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области действовали меры финансовой и нефинансовой поддержки. Одна из них – масштабная по объёмам поддержки программа «Губернаторский старт». В её рамках субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица могут претендовать на гранты до 2 млн рублей. Программа «Губернаторский старт» была запущена в рамках плана «На Севере – жить», с 2020 по 2024 год по ней поддержали 164 проекта на сумму около 184 млн рублей», – отметил глава региона.

Также в Мурманской области действуют иные меры поддержки. Например, предоставляются гранты на франшизы. Для предпринимателей, работающих в социально значимых сферах, предусмотрены субсидии до 600 тысяч рублей.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, активно развиваются образовательные инициативы для предпринимателей. Центры поддержки предпринимательства и кластерного развития проводят семинары и мастер-классы, помогая малому и среднему бизнесу расти и развиваться.

Таким образом, в регионе балансируется внимание как на крупных промышленных проектах, так и на поддержке городской экономики, создавая устойчивую и многофункциональную экономическую среду.