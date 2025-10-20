По результатам аэрофотосъёмочных работ в случае выявления признаков нарушения земельного законодательства правообладателям участков будут направлены предостережения

Государственные земельные инспекторы регионального Росреестра с 2023 года активно применяют в своей работе БПЛА. В настоящее время в распоряжении специалистов 2 беспилотных летательных аппарата.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, облёты над территорией Мурманской области совершаются при получении всех необходимых разрешений.

За период с июня по сентябрь 2025 года специалисты обследовали с высоты 4019 земельных участков. Был осуществлен облёт части территорий Кандалакшского района над садоводческими товариществами в районе населённых пунктов Лувеньга и Колвица общей площадью 2406 гектар. По результатам обработки полученных материалов в случае выявления признаков нарушения земельного законодательства правообладателям участков будут направлены предостережения.

«Наши специалисты активно используют возможности современных технологий, что позволяет повысить эффективность их работы. Полученные по результатам аэрофотосъёмки данные необходимы также для наполнения Единой электронной картографической основы актуальными сведениями», – прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.