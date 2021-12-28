О новом виде отдыха в Мурманской области, который стал доступен северянам и туристам в этом году, рассказала на итоговой пресс-конференции заместитель губернатора Ольга Кузнецова. По результатам первого сезона любительской ловли краба продано более 850 путёвок.

«Выловлено свыше 10 тысяч крабов общим весом более 35 тонн. Это меньше половины от квоты 100 тонн, и мы видим заинтересованность людей и перспективы для развития. Комитет по туризму провёл конкурс грантов, у нас есть победитель, который не является пользователем участка, но к следующему сезону готовит новый, качественный маршрут «Крабовое сафари», – пояснила Ольга Александровна.

Как сообщает региональный комитет по туризму, первый сезон любительской ловли стартовал 16 августа этого года и завершится 31 декабря. Ранее отмечалось, что минимальная стоимость путёвки на вылов камчатского краба составляет 800–1000 рублей за один экземпляр, а для льготных категорий граждан – от 400 рублей.

Информация о правилах любительской ловли краба в регионе, а также о компаниях, оказывающих услуги по оформлению путёвок и организации туров можно в тематическом разделе на платформе туристического портала.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433488/#&gid=1&pid=1