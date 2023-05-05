По росту цен в магазинах Кольского Заполярья лидируют репчатый лук и свежая белокочанная капуста

В магазинах Мурманской области с 25 апреля по 2 мая текущего года подешевели картофель (на 5,8%), подсолнечное масло, морковь (на 2,2), яблоки (на 1,1), сливочное масло (на 0,9), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период выросли цены на репчатый лук (на 13,1%), свежую белокочанную капусту (на 5,5), шлифованный рис (на 1,3), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по стране, как сообщает Росстат, за эту же неделю на 14,5% подорожала капуста, лук репчатый стал дороже - на 10,5%, морковь — на 4,7%, яблоки — на 0,7%, бананы — на 0,2%, картофель — на 0,1%.

Отметим, что лук и капуста в стране продолжают дорожать вторую неделю подряд — на прошлой неделе рост цен на эти продукты составлял 12,6 и 10,7%, соответственно.

Одновременно подешевели огурцы, ценник на которые за неделю снизился на 8%. Среди подешевевших овощей также помидоры (4,4%) и свекла (0,4%).

Кроме того, за неделю на 2,1% подорожала баранина, и почти на 1% сахар-песок. Цены на мясо кур увеличились на 0,7%, также следует из статистики. На 1% стали дешевле яйца куриные и на 0,6% снизились цены на гречку.

В секторе непродовольственных товары подорожали смартфоны и автомобили (на 2,6 и 1,3% соответственно). Средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты выросла на 1,9%, а полёт экономклассом — на 0,2%.

В целом за неделю инфляция составила 0,19%, с начала мая — 0,05%, сообщает Росстат. В предыдущем отчётном периоде (с 18 по 24 апреля) темпы роста цен составляли 0,1%.