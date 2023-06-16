Северянам рассказали о правилах посещения особо охраняемых природных территорийУвеличены сроки для прохождения обязательной аттестации гидов-экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.06.23 11:00

По сценариям северян – победителей Всероссийской сценарной мастерской «Кино и литература» создадут короткометражные фильмы

В Мурманске завершились очные курсы для сценаристов в рамках Всероссийской сценарной мастерской «Кино и литература». По работам победителей будут созданы короткометражные фильмы.

Обучение в мастерской «Кино и литература» прошли 25 человек, среди которых – местные журналисты, писатели и кинематографисты.

Программа обучения включала в себя занятия в онлайн и офлайн форматах. В качестве преподавателей со слушателями работали российский сценарист и продюсер Дмитрий Новосёлов, доцент кафедры драматургии и киноведения Санкт-Петербургского университета кино и телевидения Елизавета Прохорова, а также режиссёры документального и мультипликационного кино Мила Кудряшова и Сергей Бондарев.

На курсах студентов учили, как разогревать эмоции зрителей от нуля до кульминации, как сделать героя максимально убедительным, как помочь зрителям полюбить его, переживать за него, как создавать интересных персонажей второго плана и многое другое.

Учёба проходила в Региональном центре развития добровольчества и поддержки молодёжных движений. Мастерская работала в рамках проектов «Ледокол» и «КиноШторм». Организатор курсов – продюсерский центр «Северный характер» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Мурманской области.

За время учёбы, которая длилась почти месяц, было написано 14 сценариев. Победителями стали две работы: «Пацаны» Ольги Христининой и «Трудный возраст» Лады Карицкой. В сентябре 2023 года по этим сценариям выпускники киношколы «Нордфильм» снимут короткометражные игровые фильмы, действие которых развернётся в Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство культуры, подготовка местных кадров для работы в области кинопроизводства – одна из важных задач, связанных с развитием креативных индустрий в Мурманской области. При поддержке регионального Центра развития кинопроизводства в Кольском Заполярье регулярно проводятся курсы, в рамках которых северяне могут освоить профессии администраторов съёмок и локейшен-менеджеров, а также попробовать свои силы в режиссуре, создании и продюсировании короткометражного кино.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Наём самозанятых — долгоиграющий тренд для России. Кого ищет бизнес и почему
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
Виктор Федоров, полковник в отставке
01.06.23 16:04
!. "Сложилась система сбора данных о немецких разведорганах". Так какие органы действовали в Заполярье? Сколько агентов они забросили и поймала ли хоть одного ВКР СФ? 2. На совещании у Сталина был и н
Комментарий к новости:80 лет со дня образования ГУКР «Смерш» НКО СССР
-Правовая консультация (18+)Как забыть о работе в отпуске?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире19:00«Молодость по страховке». Художественный фильм (16+)20:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)21:00«Гроздья винограда». Художественный сериал, 20 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)3 из 4 работодателей повышали зарплаты в течение последнего года-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 31 копейку, евро укрепилось почти на 67 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 июня-PRO Нефть и газ (18+)«Арктический микс»: ПАО «НОВАТЭК» разработало собственную СПГ-технологию-PRO Законы (18+)Пять дней вместо десяти: пенсионерам-северянам хотят быстрее начислять компенсацию за проезд в санаторий
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика