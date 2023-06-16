По сценариям северян – победителей Всероссийской сценарной мастерской «Кино и литература» создадут короткометражные фильмы

В Мурманске завершились очные курсы для сценаристов в рамках Всероссийской сценарной мастерской «Кино и литература». По работам победителей будут созданы короткометражные фильмы.

Обучение в мастерской «Кино и литература» прошли 25 человек, среди которых – местные журналисты, писатели и кинематографисты.

Программа обучения включала в себя занятия в онлайн и офлайн форматах. В качестве преподавателей со слушателями работали российский сценарист и продюсер Дмитрий Новосёлов, доцент кафедры драматургии и киноведения Санкт-Петербургского университета кино и телевидения Елизавета Прохорова, а также режиссёры документального и мультипликационного кино Мила Кудряшова и Сергей Бондарев.

На курсах студентов учили, как разогревать эмоции зрителей от нуля до кульминации, как сделать героя максимально убедительным, как помочь зрителям полюбить его, переживать за него, как создавать интересных персонажей второго плана и многое другое.

Учёба проходила в Региональном центре развития добровольчества и поддержки молодёжных движений. Мастерская работала в рамках проектов «Ледокол» и «КиноШторм». Организатор курсов – продюсерский центр «Северный характер» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Мурманской области.

За время учёбы, которая длилась почти месяц, было написано 14 сценариев. Победителями стали две работы: «Пацаны» Ольги Христининой и «Трудный возраст» Лады Карицкой. В сентябре 2023 года по этим сценариям выпускники киношколы «Нордфильм» снимут короткометражные игровые фильмы, действие которых развернётся в Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство культуры, подготовка местных кадров для работы в области кинопроизводства – одна из важных задач, связанных с развитием креативных индустрий в Мурманской области. При поддержке регионального Центра развития кинопроизводства в Кольском Заполярье регулярно проводятся курсы, в рамках которых северяне могут освоить профессии администраторов съёмок и локейшен-менеджеров, а также попробовать свои силы в режиссуре, создании и продюсировании короткометражного кино.

Фото: https://gov-murman.ru