По секрету всему свету: челендж «Бук-тайна» стартует в молодёжном центре «Библиодвиж»

Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг.

До 14 февраля в зале «ЛитUp! молодёжного центра «Библиодвиж» детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой будет проходить сбор книг для акции, приуроченной к Международному дню книгодарения.

Стать участником просто! Каждый желающий может оставить свою книгу, которой он хочет поделиться с другим человеком, в зале «ЛитUp».

14 февраля любой читатель сможет сам выбрать книгу, которую захочет забрать себе. А выбирать книгу участники будут не по обложке, а опираясь только на короткую аннотацию.