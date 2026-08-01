По «Сертификату молодожёнов» будут доступны дополнительные исследования

Региональная мера поддержки молодых семей «Сертификат молодожёнов», реализуемая в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш», развивается. По инициативе партии «Единая Россия» репродуктивную диспансеризацию молодожёнов дополнили исследованиями, которые пары смогут пройти бесплатно и по «зелёному коридору». Такое решения принято на заседании правительства Мурманской области по демографическим вопросам.

«Сертификат молодожёнов» позволяет молодым супругам в приоритетном порядке и бесплатно пройти медицинское комплексное обследование для оценки репродуктивного здоровья и планирования семьи.

В ближайшее время сертификат позволит проверить уровень ферритина, который является ключевым индикатором железодефицитных состояний (сегодня они рассматриваются как одна из основных причин снижения фертильности). Также программа пополнится комплексным гормональным скринингом, включающим анализы на общий тестостерон, фолликулостимулирующий гормон, пролактин, гормоны щитовидной железы, а также антимюллеров гормон, являющийся важнейшим маркером запаса яйцеклеток у женщин.

«Главным нововведением станет дополнение стандартной репродуктивной диспансеризации новыми исследованиями, которые ранее либо вообще не входили в систему обязательного медицинского страхования, либо назначались врачами крайне редко и исключительно при наличии строгих медицинских показаний. Благодаря такому расширению программы мы даём нашим молодым семьям удобный медицинский инструмент, который поможет им уверенно подойти к вопросу рождения детей и сохранения своего здоровья», — прокомментировал Дмитрий Панычев, заместитель губернатора — министр здравоохранения региона.

Заместитель губернатора Александра Кондаурова, во время своего доклада сообщила, что теперь услуга будет доступна и тем семейным парам, в которых супруг военнослужащий. Ранее пройти репродуктивную диспансеризацию в учреждении министерства здравоохранения военнослужащим было нельзя по формальным причинам. Этот барьер снят.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2025 году было выдано 1714 сертификатов, а за первую половину 2026-го — уже более 1000.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571941/#&gid=1&pid=1