По северным регионам России стартовал мультимедийный конкурс «Женский голос Арктики»

Конкурс проводится в рамках одноименного медиапроекта, который призван привлечь внимание к важнейшим проблемам, волнующим женщин Севера здесь и сейчас. Проект преследует цель способствовать сохранению и развитию национальной культуры при помощи медиатехнологий.

К участию в конкурсе приглашаются молодые девушки и женщины от 18 до 40 лет, представительницы северных этносов и коренных народов севера РФ — якутки, эвенки, чукчанки, юкагирки, долганки, саами и другие. Участницы конкурса могут жить и в мегаполисе, в центре изучения Арктики — Санкт-Петербурге, или на берегу Ледовитого океана. Быть успешными менеджерами в Якутске или Мурманске или учить детей в сельской школе на Таймыре. Объединяет их одно — активная жизненная позиция и стремление держаться своих корней.

Приём заявок осуществляется до 10 ноября 2021 года.

Для участия необходимо подготовить конкурсную заявку: рассказ о себе в форме видео-эссе на тему: «Почему именно я должна принять участие в этом проекте?».

Среди основных сюжетов: уникальность моего народа, мифы моего народа; обычаи; традиции ведения хозяйства и воспитания детей.

Хронометраж видео — не более 3 минут.

Образ успешных, реализовавших свой творческий потенциал девушек, работающих на благо своих близких, единоплеменников и страны станет вдохновляющим примером для тех, кто у себя дома, в своём регионе, наследует традиции и сталкивается с схожими проблемами.

Для отправки заявки на конкурс необходимо заполнить Google-форму, перейдя по ссылке: https://forms.gle/poLC6ZEcRa5vaEKC8.

Для заявки необходимо заполнить анкету; предоставить портретное фото; эссе (рассказ о себе) до 3000 знаков, в программе Word и ссылку на видео (авто-презентацию), опубликованное в соцсети «Инстаграм».

Вся информация о проекте и условиях конкурса — на официальном портале проекта: https://femarctic.ru

Конкурс пройдёт в два этапа. Основной принцип выбора участниц конкурса – уникальность их судеб и яркость жизненного вектора.

По материалам конкурса международное жюри осуществит выбор среди 25-30 участниц, которые войдут в «длинный список» проекта.

7 участниц, вошедших в «короткий список», будут приглашены на съёмки в Якутск или Санкт-Петербург. По итогам очного кастинга профессиональной съемочной группой проекта финалистки могут стать героинями документального кино «Женский голос Арктики», который будет сниматься на территории республики Саха (Якутия) и в г. Санкт-Петербурге.

Трёх победительниц определит народное голосование, которое будет проводиться в социальных сетях проекта.