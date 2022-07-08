ПО «Севмаш» передало ВМФ РФ подлодку «Белгород», которая будет первым носителем «Посейдонов»

Подводную лодку специального назначения «Белгород» — первый носитель «Посейдонов» — передали Военно-морскому флоту, сообщило предприятие «Севмаш».

Торжественная церемония подписания приёмного акта и передачи состоялась на заводе в Северодвинске. Там присутствовало руководство Министерства обороны, Военно-морского флота, администраций Архангельской области и Северодвинска, представители судостроительной промышленности.

Как отметил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, при создании корабля были применены передовые достижения науки и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела.

«Подводная лодка «Белгород» открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана. Это результат самоотверженного труда корабелов АО «ПО «Севмаш», инженеров и конструкторов АО «ЦКБ МТ «Рубин», специалистов Военно-морского флота, тружеников предприятий-смежников со всей России. Общая задача по строительству подводной лодки «Белгород» выполнена. Желаю экипажу успешного плавания и семь футов под килем!», — сказал он.

Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» относится к проекту 949А «Антей» (аналог «Курска»), который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем «Посейдонов» станет АПЛ «Хабаровск», но все характеристики этой подлодки засекречены.

Фото: https://sevmash.ru/rus/news/3255-c-----lr----.html