ПО «Севмаш» завершило постройку батопорта для нового дока 35-го судоремонтного завода

Гидротехническое сооружение планируется транспортировать в Мурманск после открытия навигации 2024 года.

Северодвинский завод «Севмаш» построил и вывел из эллинга батопорт для нового двухкамерного сухого дока 35-го судоремонтного завода («35 СРЗ») — мурманского филиала ЦС «Звёздочка».

Как пишет vk.com/aoosk, после прохождения швартовных испытаний батопорт будет передан заказчику — компании «Институт «Оргэнергострой», генподрядчику реконструкции дока.

После открытия навигации 2024 года гидротехническое сооружение, длиной 78 метров и высотой 22 метра, планируется транспортировать в Мурманск.

Это сооружение предназначено для отделения камеры реконструируемого сухого дока от внешней акватории. Батопорт полностью неавтономный, питание электроэнергией и подача теплоносителя в систему отопления производится с берега. Планируется, что в экипаже объекта будет 4 человека. Расчётный срок службы сооружения — не менее 35 лет.

Фото: https://vk.com/aoosk?z=photo-101090476_457255402%2Fwall-101090476_13274