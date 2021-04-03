По Севморпути за первый квартал 2021 года перевезено более 7,5 млн тонн грузов

По трассам Северного морского пути за январь-март 2021 года перевезено более 7,5 млн тонн грузов, что на 3,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Выдано 56 разрешений на плавание в акватории СМП - на 10% меньше чем за аналогичный период прошлого года, в том числе 22 судам – под иностранным флагом (на 1 ед. меньше, чем в 2020 году).

Как сообщает «Росморречфлот» со ссылкой на данные Администрации Северного морского пути., сплоченный однолетний лёд покрывает всю акватория СМП, западная кромка льдов арктического массива проходит в Баренцевом море, на рекомендованных путях в Карском море суда отмечается лёд однолетний толстый, сжатия и торошение льдов, в Обской губе, Енисейском заливе и на подходах к ним скопление стамух, у мыса Желания сохраняется айсберговая угроза.

Ледокольные проводки в юго-западной части Карского моря выполняли ледоколы «Александр Санников», «Адмирал Макаров», атомные ледоколы «Ямал», «Вайгач», «Таймыр», «50 лет Победы» и «Арктика», который 30 марта вышел из акватории СМП в Мурманск.

Ледокольное обеспечение в порту Сабетта осуществляли ледоколы «Обь», «Тор», «Санкт-Петербург», в порту Дудинка ледоколы «Дудинка» и «Авраамий Завенягин».

Как сообщалось ранее, по итогам 2020 года по Севморпути было перевезено почти 33 млн тонн грузов, в том числе более 18 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ).