«По следам горностая» - в День семьи, любви и верности

Мурманский областной краеведческий музей 8 июля в 16.30 приглашает посетить семейную караоке-площадку «Поём все вместе!» (0+).

Не упустите возможность в День семьи, любви и верности посетить уникальное мероприятие. Как сообщает vk.com/mokm51, на караоке-площадке вы сможете исполнить тематические песни к празднику, а увлекательное путешествие «По следам горностая» позволит юным гостям и их родителям отправиться в путешествие, где их ждут любопытные встречи и неожиданные испытания.

Запись по телефону 88152 994-458. Мероприятие проводится бесплатно (входная плата в музей оплачивается отдельно).

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457269510%2Falbum-91580302_00%2Frev