По следам #ВместеЯрче: юным северянам рассказали, откуда берётся электричество и как его экономить

В продолжение социальной кампании популяризации энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче» специалисты компании «АтомЭнергоСбыт» провели урок энергоэффективности в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой.

Сотрудники филиала «КолАтомЭнергоСбыт» рассказали ребятам о том, как электрическую энергию вырабатывают на Кольском полуострове, как каждый может помочь сберегать ресурсы и помогать природе. Малыши обещали закрывать кран, когда чистят зубы, выключать приборы, которыми не пользуются, и вдохновились новостью о том, что люминесцентные лампочки служат в 6 раз дольше ламп накаливания, а потребляют электричество в 5 раз ниже.

Эти знания участники закрепили в формате онлайн-квиза, а победители были награждены призами от «АтомЭнергоСбыта».

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, фестиваль «#ВместеЯрче» проходит в Мурманской области с 2016 года. За это время участие приняли 8500 человек. Традиционно социальная компания по пропаганде энергосбережения и экологии продлится до конца октября, и будет включать в себя экоукроки, квизы, экскурсии на предприятия ТЭК и сферы ЖКХ и многое другое.