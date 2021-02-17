«По следу Полярной совы» ковдорчане смогут пройти уже этой осенью

В Ковдорском краеведческом музее состоялась презентация первого этапа реализации проекта «По следу Полярной совы», в рамках которого в Ковдорском районе создана экологическая туристско-познавательная тропа.

В июне прошлого года проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Инициатива реализуется туристическим клубом «Горизонт» совместно с администрацией Ковдорского района, местным краеведческим музеем и детско-молодежным волонтёрским объединением «Культурный патруль». Как отмечают организаторы, экотропа поможет ковдорчанам изучать родной край, будет способствовать развитию у жителей района экологического мышления и организации полезного для здоровья досуга.

Проект стартовал в июле прошлого года. До конца декабря проводилась уборка территории тропы и берега прилегающей реки, установка меток и обустройство маршрута. Для юных участников таких походов волонтеры добровольческого движения «Культурный патруль» организовывали игры и мастер-классы.

На презентации проекта гости смогли познакомиться с уже разработанными экомаршрутами, бренд-логотипом и проектом карты эколого-краеведческой познавательной тропы, а также опробовать настольные игры, разработанные в ходе воплощения проекта. Как отметила присутствовавшая на встрече заместитель главы Ковдорского района Любовь Третяк, реализация инициативы способствует вовлечению ковдорчан в активную деятельность по охране окружающей среды и организации семейного досуга горожан и гостей города.

В течение февраля в Ковдорском краеведческом музее проходит выставка, на которой представлены вышитые, валяные, деревянные, рисованные, мыльные совы. Грациозными птицами авторы проекта вдохновлялись при разработке экотропы. Многие экспонаты, представленные на выставке, выполнены участниками походов, а некоторые в скором времени украсят входные ворота, которые будут установлены на тропе.

Как сообщает региональное Министерство культуры, торжественное открытие экологической туристско-познавательной тропы запланировано на сентябрь 2021 года. До этого момента на тропе появятся информационные щиты и будет оборудована входная группа с картой маршрута. Кроме того, Ковдорский краеведческий музей организует виртуальную экскурсию по тропе и будет проводить просветительские образовательные занятия на экологическую тематику.