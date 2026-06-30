По случаю Дня кораблестроителя на судоремонтном заводе «Нерпа» состоялось торжественное мероприятие

В числе почётных гостей был глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Обращаясь к присутствующим, спикер Думы отметил, что труд корабела и судоремонтника всегда пользовался в нашем регионе особым почётом и уважением:

— Как человек, который тридцать лет отдал службе на подводных лодках, могу с уверенностью сказать, что именно от вас, судоремонтников, во многом зависит боеспособность Северного флота, а значит и обеспечение безопасности России. Вы работаете на уникальном, стратегически важном для всей страны предприятии. Именно благодаря вам, вашим глубоким техническим знаниям, высокой квалификации, преданности своему делу, судоремонтный завод «Нерпа» стал настоящим флагманом, поистине легендой отечественного атомного судоремонтного комплекса.

Парламентарий поблагодарил работников предприятия за труд, выразив особую признательность ветеранам завода, пожелал новых свершений на благо нашего Арктического региона и России, а также вручил награды Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34564/