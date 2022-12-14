По соглашению с правительством Мурманской области «Альфа-Банк» планирует участвовать в инвестиционном развитии региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, подписание документа состоялось 13 декабря в ходе рабочей встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и президента «Альфа-Банка» Олега Сысуева.

Представители региональных властей и бизнеса обсудили возможность реализации совместных проектов и перспективные направления взаимодействия, а также внедрение на территории региона новых цифровых технологий. В завершение встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Губернатор подчеркнул, что «Альфа-Банк» входит в пятёрку крупнейших финансовых структур России по величине активов и собственного капитала.

«Сотрудничество с одним из ведущих финансовых институтов страны – это дополнительные возможности в финансово-кредитной сфере по увеличению инвестиционной активности и развития нашего региона», – резюмировал губернатор.

В рамках соглашения банк планирует участвовать в реализации инвестиционных проектов, ориентированных на социально-экономическое развитие региона, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, а также помогать в совершенствовании программ кредитования и обеспечении высококачественных банковских услуг организаций, индивидуальных предпринимателей и населения. Также участники встречи договорились о взаимодействии по вопросам реализации государственной подпрограммы «Развитие туризма».

Как отметил Олег Сысуев, соглашение поможет объединить усилия «Альфа-Банка» и правительства Мурманской области для решения важных задач в сфере социально-экономического развития региона и реального сектора экономики в целом.

«Мы рады принять участие в значимых для региона проектах, предоставлении комплексных, а главное, качественных технологичных сервисов жителям и компаниям региона. Также мы готовы к сотрудничеству в социальных проектах региона», - сообщил президент «Альфа – Банка».

В заключении встречи губернатор выразил уверенность о том, что достигнутые договоренности будут реализовываться уже в ближайшие месяцы, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru