По состоянию на 1 августа управляющими организациями отремонтировано 552 подъезда в МКД, что составляет 40,9% от годового плана

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с 2019 по 2024 годы в Мурманской области, в том числе в рамках плана «На Севере – жить!» было отремонтировано 6503 подъезда, что составило 32% от их общего количества. Работы ведутся управляющими и обслуживающими организациями в рамках соответствующего поручения губернатора Андрея Чибиса, контроль за исполнением которого осуществляет Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области. В 2025 году планируется отремонтировать 1500 подъездов.

Для определения потребности в ремонтах подъездов органами местного самоуправления совместно с управляющими организациями был проведён мониторинг их состояния. Он показал, что по состоянию на январь 2025 года необходимо отремонтировать ещё 7036 подъездов. Исходя из того, что по поручению губернатора вопрос о ремонтах должен быть закрыт до 2030 года, необходимо проводить в порядок не менее 1500 подъездов в год.

В 2025 году 149 подъездов приведут в нормативное состояние подрядчики в ходе реновации наших ЗАТО, а 1351 подъезд должен быть отремонтирован силами управляющих организаций. Ими работы ведутся в том числе в рамках инициативного бюджетирования по программе «На Севере – твой проект». Общая стоимость работ превысит 250 миллионов рублей.

«Традиционно в августе-сентябре основное внимание управляющих организаций сосредоточено на подготовке многоквартирного жилищного фонда к новому отопительному периоду. Но несмотря на это на ремонт подъездов будет направлено максимальное количество сил и средств. Ведь ремонт подъездов многоквартирных домов является одной из приоритетных задач губернаторского плана «На Севере – жить!», — сообщила и.о. министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Элина Акулова.

По состоянию на первое августа из 1351 подъездов управляющими организациями отремонтировано 552, что составляет 40,9% от годового плана. Среди муниципальных образований в лидерах выполнения плана Мурманск, Александровск, Заозерск, Апатиты, Кандалакшский, Ловозерский и Терский округа.

Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области продолжает осуществлять контроль за исполнением поручения губернатора Мурманской области о выполнении ремонтов подъездов многоквартирных домов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551944/#&gid=1&pid=4