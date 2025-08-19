Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареиМинтруд России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.08.25 17:00

По состоянию на 1 августа управляющими организациями отремонтировано 552 подъезда в МКД, что составляет 40,9% от годового плана

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с 2019 по 2024 годы в Мурманской области, в том числе в рамках плана «На Севере – жить!» было отремонтировано 6503 подъезда, что составило 32% от их общего количества. Работы ведутся управляющими и обслуживающими организациями в рамках соответствующего поручения губернатора Андрея Чибиса, контроль за исполнением которого осуществляет Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области. В 2025 году планируется отремонтировать 1500 подъездов.

Для определения потребности в ремонтах подъездов органами местного самоуправления совместно с управляющими организациями был проведён мониторинг их состояния. Он показал, что по состоянию на январь 2025 года необходимо отремонтировать ещё 7036 подъездов. Исходя из того, что по поручению губернатора вопрос о ремонтах должен быть закрыт до 2030 года, необходимо проводить в порядок не менее 1500 подъездов в год.

В 2025 году 149 подъездов приведут в нормативное состояние подрядчики в ходе реновации наших ЗАТО, а 1351 подъезд должен быть отремонтирован силами управляющих организаций. Ими работы ведутся в том числе в рамках инициативного бюджетирования по программе «На Севере – твой проект». Общая стоимость работ превысит 250 миллионов рублей.

«Традиционно в августе-сентябре основное внимание управляющих организаций сосредоточено на подготовке многоквартирного жилищного фонда к новому отопительному периоду. Но несмотря на это на ремонт подъездов будет направлено максимальное количество сил и средств. Ведь ремонт подъездов многоквартирных домов является одной из приоритетных задач губернаторского плана «На Севере – жить!», — сообщила и.о. министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Элина Акулова.

По состоянию на первое августа из 1351 подъездов управляющими организациями отремонтировано 552, что составляет 40,9% от годового плана. Среди муниципальных образований в лидерах выполнения плана Мурманск, Александровск, Заозерск, Апатиты, Кандалакшский, Ловозерский и Терский округа.

Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области продолжает осуществлять контроль за исполнением поручения губернатора Мурманской области о выполнении ремонтов подъездов многоквартирных домов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551944/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:20«Иван Грозный. Фильм второй. Воин». Документальный фильм (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Больше половины россиян вложились бы в своего работодателя-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 53 копейки, доллар потерял почти 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Жители региона жалуются на состояние дворов и дорог, работу ЖКХ, здравоохранение и содержание образовательных учреждений-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»