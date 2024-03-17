По состоянию на 12 часов 17 марта на выборах в Мурманской области проголосовали почти 60% избирателей

Лозунг избирательной кампании по выборам Президента России гласит: «Вместе мы сила - голосуем за Россию». Прошедшие два дня голосования показали, что эти слова воплотились в настоящее важное событие, которое объединило всех сознательных граждан нашей страны на избирательных участках.

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, организаторы выборов всех муниципалитетов отмечают, что слышат от северян много слов о важности выборов, гордости за свою страну, и чувство радости на участках преобладает.

Например, учащейся 11 класса школы №3 п. Никель Анастасии Горошко 15 марта исполнилось 18 лет. Анастасия пришла на избирательный участок №376 вместе со своими родителями, чтобы впервые проголосовать.

«Когда я шла на выборы Президента России, то знала, как будет проходить сам процесс, но все же немного волновалась, всё-таки это первый раз в жизни! Мне очень приятно, и я не ожидала, что все здесь будет так торжественно! А ещё было неожиданно получить столько подарков. Спасибо большое!», – поделилась своими впечатлениями Анастасия.

По состоянию на 12.00 17 марта 2024 года на выборах в Мурманской области проголосовали 55,97% избирателей (без учёта данных дистанционного электронного голосования).

На ДЭГ явка по состоянию на 13.00 часов составила 93%.

В региональном Центре общественного наблюдения за выборами Президента РФ и на избирательных участках Мурманска побывали участники Всемирного фестиваля молодёжи из восьми стран: Коста-Рики, Алжира, Ганы, Пакистана, Намибии, Иордании, Болгарии и Кот-д’Ивуар.

Если в Мурманской области голосование ещё продолжается, то в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе участки для голосования на выборах Президента России уже закрылись. Участки на Чукотке закрылись в 20.00 местного времени (11.00 мск), явка на 18.00 (9.00 мск) воскресенья составила 87,49%. На Камчатке явка на 15.00 (6.00 мск) составила 68,25%.

По словам губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, выборы проходили в штатном режиме, в регионе работали 55 избирательных участков, погода благоприятствовала голосованию. «Одними из первых в стране мы начали голосование на выборах президента и одними из первых закончили», — сказал он.

Он назвал явку очень достойной. «На 12 избирательных участках явка составила 100 процентов, это наши национальные удалённые сёла», — сказал Кузнецов. Активно проходило досрочное голосование — таким образом заполнили бюллетени около 10 процентов от общего количества избирателей. Присутствовало 124 наблюдателя на участках. В целом явка на Чукотке превысила 87 процентов.

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457241240%2Fwall-206140181_1242