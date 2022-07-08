В целом по России 19% опрошенных уверены в быстром успехе поиска работы по профессии, из них 16% не видят проблем, 3% - уверены абсолютно, что не столкнуться с проблемами. При этом 73% опрошенных россиян видят проблемы в трудоустройстве в своей профсфере. Из них 43% ответили, что «им скорее всего будет сложно», а 30% заявили, что «очень сложно найти работу по профессии».

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, что часть жителей регионов Северо-Запада верят в успешное трудоустройство в своей профессиональной сфере.

Массовый опрос жителей СЗФО показал, что соискатели в 18% случаев уверены, что они могут найти работу по профессии в целом без особых проблем. Из них 3% абсолютно уверены в успехе, а 15% в целом не видят проблем с поиском работы в своей профсфере. По сравнению с 2021 годом в регионах СЗФО доля уверенных в успешной карьере по профессии сократилась с 28% до 18%.

В противовес мнению выше: 44% опрошенных на Северо-Западе считают, что по профессии в их регионе найти работу в целом сложно. Ещё 28% отмечают, что им построить карьеру по профессии крайне сложно (наглядно на диаграмме 1).

В целом по России 19% опрошенных уверены в быстром успехе поиска работы по профессии, из них 16% не видят проблем, 3% - уверены абсолютно, что не столкнуться с проблемами. При этом 73% опрошенных россиян видят проблемы в трудоустройстве в своей профсфере. Из них 43% ответили, что «им скорее всего будет сложно», а 30% заявили, что «очень сложно найти работу по профессии».

В разрезе профессиональных областей: соискатели из сферы консалтинга и инвестиций, работники сферы искусства и массмедиа, а также юристы считают проблематичным поиск работы в своей области. Особых сложностей с поиском работы не наблюдают сотрудники, занятые в сфере продаж и торговли, рабочие, а также домашний и обслуживающий персонал (наглядно на диаграмме 2).