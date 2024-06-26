По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки доллара вырос на 25 копеек, средний курс продажи упал на 47 копеек

Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются сегодня утром после падения накануне, трейдеры оценивают перспективы спроса и ждут данных о запасах в США.

Как пишет finmarket.ru, по словам Клаудио Галимберти из «Rystad Energy», ожидания резкого летнего повышения спроса на топливо подкрепляются сильным ростом в авиационной отрасли. Компания прогнозирует, что спрос на авиатопливо вырастет на 550 тысяч баррелей в сутки после подъёма на 1,2 млн б/с годом ранее.

«Пока высокая активность в авиационной отрасли указывает на позитивный тренд для спроса на нефть, особенно в контексте летних поездок, экономического восстановления и потребительского оптимизма», - пишет Галимберти.

Официальные данные о запасах нефти в США будут опубликованы в 17.30 мск. Консенсус-прогноз «Trading Economics» предполагает их снижение на 3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 21 июня.

Вместе с тем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост резервов в стране за тот же период на 914 тысяч баррелей.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растёт на 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,01%.

Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, придётся снова повышать базовую процентную ставку, если инфляция прекратит замедление с текущих уровней или ускорится, заявила накануне член совета управляющих американского ЦБ Мишель Боуман, которая считается одним из главных «ястребов» в его руководстве.

По её словам, приток иммигрантов может спровоцировать рост стоимости жилья в стране, поскольку темпы строительства пока не позволяют удовлетворить спрос.

Тем не менее участники рынков ожидают снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании. По данным «CME FedWatch», такая вероятность оценивается в 65,9%.

В пятницу будет опубликован индекс PCE - ключевой индикатор инфляции для Федрезерва.

Кроме того, инвесторы ждут первых предвыборных дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом в четверг, а также парламентских выборов во Франции на выходных.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,65/91,35 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 25 копеек, средний курс продажи упал на 47 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 89,2-89,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 90,5-90,6 рубля за доллар.