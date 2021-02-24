«По страницам и по странам»: в областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой открывается выставка, посвященная любимым детским писателям

25 февраля в центре краеведения и страноведения детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой торжественно откроется выставка «По страницам и по странам».

Выставка посвящена всеми любимым писателям-юбилярам из Великобритании, Норвегии, Финляндии, Швеции, без чьих книг просто невозможно представить себе детство. Роальд Даль, Памела Линдон Трэвэрс, Сельма Лагерлёф, Свен Нурдквист, Юя Висландер, Маркус Маялуома и Мария Парр создали волшебные миры, в которых одинаково уютно и детям, и взрослым, в которые хочется возвращаться снова и снова.

На сказочном театрализованном представлении все зрители смогут почувствовать себя детьми, встретиться с любимыми героями, среди которых Мери Поппинс, Чарли из «Шоколадной фабрики», озорница Лена из «Вафельного сердца» и любознательная Мама Му.

Онлайн-трансляция церемонии открытия будет организована в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».

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