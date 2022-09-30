По требованию Госжилнадзора производители тепла вернули северянам более 4,6 миллиона рублей

Министерством государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области завершены проверочные мероприятия корректировки размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии за 2021 год.

Министерством проведено более 154 контрольных мероприятий в отношении исполнителей коммунальных услуг по отоплению: АО «Мурманская ТЭЦ», АО «МЭС», ПАО «ТГК-1», ООО «Мурмашинская тепловая компания», ООО «Тепло Людям. Умба», ООО «Оленегорские тепловые сети» и ООО «Твёрдотопливные энергетические системы», ООО «АТЭС», ООО «Северный город».

Во исполнение предостережений и требований Министерства исполнители коммунальных услуг, в действиях которых выявили нарушения, выполнили перерасчёты корректировки и платы за отопление: более 4,6 миллиона рублей к возврату потребителям и около 300 тысяч рублей к дополнительному начислению.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, из них самый большой перерасчёт в пользу населения выполнен в Мурманске АО «Мурманская ТЭЦ», а самое большое доначисление было сделано в Апатитах ПАО «ТГК-1» по причине того, что ранее корректировка была выполнена без учёта показаний ОДПУ за несколько месяцев.

Требования Министерства об устранении нарушений исполнены в полном объёме.