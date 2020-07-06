По требованию прокуратуры города Мончегорска работодатель привлечён к административной ответственности за нарушения трудовых прав работника

Прокуратурой города Мончегорска в ходе осуществления надзора за исполнением трудового законодательства выявлены нарушения в деятельности одной из управляющих организаций города.

По результатам проверки были выявлены нарушения трудового законодательства в части несоблюдения права работника на минимальный размер оплаты труда. Проверка показала, что для одного из работников при установлении районного коэффициента к должностному окладу и надбавки за работу в условиях Крайнего Севера, а также при фактической отработке работником в марте 2020 года 93,6 часа, размер начисленной заработной платы составил 14321,96 рублей, что значительно ниже минимального размера оплаты труда, действующего на территории Мурманской области.

За допущенные нарушения прокурором города в отношении должностного лица - генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

Постановлением Государственной инспекции труда в Мурманской области должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.