По требованию прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Созвездие» на сумму более 2,5 млн рублей

Прокуратура г. Кандалакши Мурманской области провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Созвездие», во время которой было установлено, что на предприятии перед 86 работниками образовалась задолженность по заработной плате в размере более 3,8 млн рублей.

С целью восстановления нарушенных прав граждан прокуратура вносила руководителю организации представления.

Также, в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании денежных средств на сумму более 1.5 млн рублей, которые рассмотрены и удовлетворены.

Кроме того, по выявленным нарушениям в отношении генерального директора общества прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое рассмотрения по существу в Государственной инспекцией труда в Мурманской области с назначением виновному административного штрафа.

В результате принятых мер реагирования в настоящее время задолженность по заработной плате погашена более чем на 2,5 млн рублей.