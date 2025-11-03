По уточненному вероятностному прогнозу Гидрометцентра в ноябре на территории Мурманской области ожидается положительная аномалия средней месячной температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, закончился октябрь, а вместе с ним в Мурманской области заканчивается климатическая осень, которая стала самой тёплой за 90 - летний период наблюдений. По предварительным данным, средняя температура превысила климатическую норму на 3,3°С. Предыдущий рекорд осенней температуры принадлежал 2024 году. В этом году очень тёплыми были оба осенних месяца: в сентябре температура воздуха превышала климатическую норму на 3,6°С, в октябре превысила на 3,1°С. Количество выпавших осадков в среднем по области соответствовало сезонной климатической норме. Следует отметить, что тёплая осень становится привычной для жителей Мурманской области. Из десяти самых высоких значений осенней температуры, шесть отмечались в XXI веке.

По уточненному вероятностному прогнозу Гидрометцентра России в ноябре на территории Мурманской области ожидается положительная аномалия средней месячной температуры воздуха и месячной суммы осадков.

2-4 ноября погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области местами пройдут осадки.

Преобладающая температура воздуха составит 3-4 ноября днём от 0 до +5°.

5 ноября температура воздуха существенно не изменится. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 3 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днём от 0 до +5°. Ночью и утром местами гололедица.

4 ноября - ветер юго-западный умеренный. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, при прояснениях до -7°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.

5 ноября - ветер южный слабый. Дождь. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +1+6°. Ночью и утром местами гололедица.