В Мурманской области стартовал конкурс «На Севере буду мамой!»С любовью к братьям нашим меньшим: кота Наруто приютили в полицейском участке Чили, а саудовский инженер построил дом-улей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.11.25 08:00

По уточненному вероятностному прогнозу Гидрометцентра в ноябре на территории Мурманской области ожидается положительная аномалия средней месячной температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, закончился октябрь, а вместе с ним в Мурманской области заканчивается климатическая осень, которая стала самой тёплой за 90 - летний период наблюдений. По предварительным данным, средняя температура превысила климатическую норму на 3,3°С. Предыдущий рекорд осенней температуры принадлежал 2024 году. В этом году очень тёплыми были оба осенних месяца: в сентябре температура воздуха превышала климатическую норму на 3,6°С, в октябре превысила на 3,1°С. Количество выпавших осадков в среднем по области соответствовало сезонной климатической норме. Следует отметить, что тёплая осень становится привычной для жителей Мурманской области. Из десяти самых высоких значений осенней температуры, шесть отмечались в XXI веке.

По уточненному вероятностному прогнозу Гидрометцентра России в ноябре на территории Мурманской области ожидается положительная аномалия средней месячной температуры воздуха и месячной суммы осадков.

2-4 ноября погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области местами пройдут осадки.

Преобладающая температура воздуха составит 3-4 ноября днём от 0 до +5°.

5 ноября температура воздуха существенно не изменится. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 3 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днём от 0 до +5°. Ночью и утром местами гололедица.

4 ноября - ветер юго-западный умеренный. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, при прояснениях до -7°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.

5 ноября - ветер южный слабый. Дождь. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +1+6°. Ночью и утром местами гололедица.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире12:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)12:25«Корабли штурмуют бастионы». Художественный фильм (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября-PRO Валюту (16+)В Мурманске аллею Полярной дивизии украсили «Огненные картины»-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»