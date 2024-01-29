По вопросам оказания коммунальных услуг северяне выбирают электронные каналы связи

Мурманский филиал «АтомЭнергоСбыта» зафиксировал рост заочных обращений граждан по итогам 2023 года. Кроме того, более чем на 20 тысяч клиентов увеличилось количество пользователей цифровых сервисов АО «АтомЭнергоСбыт», таких как мобильное приложение и «личный кабинет».

На сегодняшний день более 42% северян пользуется цифровыми сервисами компании и высоко оценивают их эффективность.

Как сообщает пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, электронные каналы связи помогают экономить время потребителей и оперативно решать интересующие их вопросы. Одновременно с сокращением количества очных обращений в центры обслуживания клиентов растёт количество заочных. Самыми популярными каналами связи у северян стали мобильное приложение, «личный кабинет» на сайте, а также электронная квитанция.

«Цифровизация является одним из важнейших направлений в составе стратегии развития, нацпроектов и госпрограмм. Сегодня Россия является одним из самых прогрессивных государств в мире по цифровизации и внедрению искусственного интеллекта. Правительство продолжает разрабатывать дополнительные меры поддержки для качественного внедрения российских отраслевых решений и программного обеспечения по всем приоритетным направлениям экономики страны и социальных сервисов для населения. Электронные сервисы «АтомЭнергоСбыта» снижают административные барьеры, экономят время граждан», - подчеркнул заместитель генерального директора - директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров.

В основном клиенты обращаются по вопросам оплаты и перерасчёта, получают консультационные услуги по обращению с ТКО и капремонту, проводят сверку счетов и передают показания. Отметим, что в центре обслуживания клиентов организован приём и юридических лиц по всем вопросам энергоснабжения.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.