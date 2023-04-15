Люди могут многое: модульные дома для бездомных, робот для 3D-печати внутри человеческого тела и самый большой в мире бассейн с волной для сёрфингаМарина Табейкина: счастливые и несчастливые, или Как мы воспринимаем окружающий мир и живём в нём
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.04.23 08:40

«По жизни с радостью!»

16 апреля в 15.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «По жизни с радостью!», посвящённый 45-летию заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость».

Как пишет vk.com/murmanculture, в этот день ансамбль танца «Радость» будет принимать поздравления с юбилеем от творческих коллективов области, а на сцене развернётся яркое, танцевальное действо, ставшее результатом большой кропотливой работы и неустанного творческого поиска руководителей и участников коллектива.

Гостей Дворца культуры ожидают яркие премьеры, лучшие номера из репертуара ансамбля, а также множество интересных сюрпризов.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265286%2Falbum-139605315_00%2Frev

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Из каких стран чаще всего нанимают мигрантов и какие требования к ним предъявляют
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Ольга
14.04.23 08:58
Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
Комментарий к новости:Александр Водопьянов, актёр, режиссёр, педагог и заслуженный артист России: его первое выступление смотрел всего один зритель, или Творческий путь нашего земляка
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:30«Цирк зажигает огни». Художественный фильм (16+)17:45Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Весна пришла и захотелось шашлыков: работодатели увеличивают спрос и зарплаты мангальщиков, шашлычников и официантов-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 16 копеек, доллар потерял 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов провели заседание рабочей группы по газификации Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Количество психологов для школ и детсадов определят с помощью норматива
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика