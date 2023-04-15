16 апреля в 15.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «По жизни с радостью!», посвящённый 45-летию заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость».

Как пишет vk.com/murmanculture, в этот день ансамбль танца «Радость» будет принимать поздравления с юбилеем от творческих коллективов области, а на сцене развернётся яркое, танцевальное действо, ставшее результатом большой кропотливой работы и неустанного творческого поиска руководителей и участников коллектива.

Гостей Дворца культуры ожидают яркие премьеры, лучшие номера из репертуара ансамбля, а также множество интересных сюрпризов.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265286%2Falbum-139605315_00%2Frev