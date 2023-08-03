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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.23 09:30

По зову сердца: Владимир Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов как к своим

Среди удостоенных награды были военные, которые проявили себя в ходе СВО: капитан Роман Воробьев и полковник Денис Иванов, получившие звания Героев России посмертно; младшие лейтенанты Данияр Джартанов, Алексей Афанасьев и ещё 8 военнослужащих получили Звезды Героев РФ. Награды погибших военных президент вручал их близким.

Вчера в Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения государственных наград. 

Президент России Владимир Путин обратился к семьям «тех наших товарищей, которые уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами». «Хочу, чтобы меня из этого торжественного зала Кремля услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти: это наши семьи и их дети — это наши дети. И относиться нужно именно так. И не потому, что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца», — сказал глава государства.

Среди удостоенных награды были военные, которые проявили себя в ходе СВО: капитан Роман Воробьев и полковник Денис Иванов, получившие звания Героев России посмертно; младшие лейтенанты Данияр Джартанов, Алексей Афанасьев и ещё 8 военнослужащих получили Звезды Героев РФ. Награды погибших военных президент вручал их близким. 

«Вы доказали, что своими устремлениями и созидательным трудом, реакцией на то, что происходит в мире, в стране, своим талантом, потрясающими достижениями ради общего блага, верности гражданскому долгу и военной присяге можно добиваться очень многого», – отметил глава государства.

Напомним, Владимир Путин 3 апреля подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Деятельность фонда направлена на оказание поддержки и помощи участникам спецоперации РФ на Украине и их семьям.

Основными целями фонда названы, в частности, обеспечение социальной адаптации участников СВО, содействие в трудоустройстве, оказание психолого-терапевтической помощи, юридической помощи по вопросам выплат и обеспечение участников СВО лекарственными препаратами и медизделиями.

 

Фото и видео: https://vk.com/video-216704731_456239539

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