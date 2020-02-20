Победа мурманской спортсменки на Первенстве России по классическому жиму

Как сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области, золотая медаль оказалась в копилке Мурманской области благодаря уверенной победе Елены Токсаровой на Первенстве России по классическому жиму среди девушек 14-18 лет (в категории 43, результат 50 кг ).

Министерство от всей души поздравляет спортсменку и её тренера Андрея Родичева.