Для мурманских рыболовов построят современный самоходный морской траулерБудет зимой тепло - Мурманск получил паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)27.11.20 12:00

Победитель международного конкурса на разработку проекта благоустройства парка «Долина Уюта» получил награду из рук губернатора Мурманской области

В рамках проходящего в Мурманске IV международного форума «Креативные индустрии Арктического региона» на площадке Мурманского государственного арктического университета состоялся митап «Арктическая урбанистика: как довести до реализации значимые городские проекты». В ходе встречи прошла презентация проектов, завоевавших награды конкурса на разработку проекта благоустройства парка «Долина Уюта».

Конкурс был объявлен в мае текущего года правительством региона и АНО «Центр городского развития Мурманской области». Его целью стало создание концепции развития парковой зоны между Кольским проспектом, Лыжным проездом, улицами Ломоносова и Морской в Мурманске. На конкурс было представлено 119 проектов архитекторов и авторских команд из 26 стран мира – от Латинской Америки до Японии.

В митапе 26 ноября как лично, так и по видеосвязи приняли участие призёры конкурса. Почётным гостем сессии стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Интерес к нашему конкурсу превзошёл все ожидания. Диапазон – от минимализма до футуристических проектов. Это говорит о том, что разрабатывать и строить уникальные проекты в Арктике сейчас – тренд, это модно. Считаю, что мы только в начале пути, и рад тому, что выстраивается системная работа с нашими студентами по этому поводу. Важно сделать так, чтобы наша Арктика была уютной и тёплой. А сделать это можно только за счёт инициативы и творчества», – сказал глава региона, приветствуя участников встречи.

Среди архитекторов, занявших призовые места, оказались молодые разработчики из России, Канады, Колумбии и Бразилии. Первое место в номинации «Профессионалы» завоевал петербургский архитектор Валерий Васильев. Его проект отличается от смелых и подчас почти фантастических концепций коллег практичностью, рациональностью и ориентацией на реальные потребности местных жителей. Система площадок, дорожек и променадов, скейт-парк и аллея гармонично сочетаются в нём с природными зонами и существующими инженерными коммуникациями.

«Проект раскрывает характер места и отвечает запросам горожан, формируя современное комфортное пространство, и может стать удачным примером благоустройства городов с северным климатом», – подчеркнул автор в своей презентации.

Андрей Чибис вручил Валерию Васильеву диплом победителя и поручил министру градостроительства и благоустройства Мурманской области Марии Гавриловой как можно скорее начать с автором работу по практическому проектированию.

«Огромное спасибо хочу сказать членам жюри и всем участникам, поскольку принципиально важно, чтобы у нас была масса разнообразных идей. Всех приглашаю к сотрудничеству, для этого мы и создавали Центр городского развития. И мы, безусловно, продолжим практику проведения международных конкурсов на проектирование той или иной территории. Ближайшая задача – площадь Пять Углов в Мурманске», – подчеркнул губернатор, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Елена
26.11.20 00:10
Прошло больше года, а воз и ныне там.
Комментарий к новости:Нелегкая дорога к детскому саду на улице Нахимова
No name
25.11.20 21:59
Почему Петя сидит?
Комментарий к новости:Огненная обезьяна–символ изобилия появилась в колонии
Александр
23.11.20 18:20
Введите наконец то какую-нибудь ответственность чиновников от государства за работу людей без записи в трудовой !!! 1.работодатель незаконно наживается - не платит налоги 2. люди остаются без стажа-чи
Комментарий к новости:Каждый десятый наёмный сотрудник работает без официального оформления
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области оптовики продолжили снижение цен на бензин, а на АЗС цены держатся на прежнем уровне-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 43 копейки, доллар укрепился почти на 41 копейку-PRO Энергетику (18+)Электрификация территорий Терского района будет продолжена-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 ноября-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)«Правительственный час» региональные парламентарии посвятили ситуации, сложившейся в Мурманской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика