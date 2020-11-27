Победитель международного конкурса на разработку проекта благоустройства парка «Долина Уюта» получил награду из рук губернатора Мурманской области

В рамках проходящего в Мурманске IV международного форума «Креативные индустрии Арктического региона» на площадке Мурманского государственного арктического университета состоялся митап «Арктическая урбанистика: как довести до реализации значимые городские проекты». В ходе встречи прошла презентация проектов, завоевавших награды конкурса на разработку проекта благоустройства парка «Долина Уюта».

Конкурс был объявлен в мае текущего года правительством региона и АНО «Центр городского развития Мурманской области». Его целью стало создание концепции развития парковой зоны между Кольским проспектом, Лыжным проездом, улицами Ломоносова и Морской в Мурманске. На конкурс было представлено 119 проектов архитекторов и авторских команд из 26 стран мира – от Латинской Америки до Японии.

В митапе 26 ноября как лично, так и по видеосвязи приняли участие призёры конкурса. Почётным гостем сессии стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Интерес к нашему конкурсу превзошёл все ожидания. Диапазон – от минимализма до футуристических проектов. Это говорит о том, что разрабатывать и строить уникальные проекты в Арктике сейчас – тренд, это модно. Считаю, что мы только в начале пути, и рад тому, что выстраивается системная работа с нашими студентами по этому поводу. Важно сделать так, чтобы наша Арктика была уютной и тёплой. А сделать это можно только за счёт инициативы и творчества», – сказал глава региона, приветствуя участников встречи.

Среди архитекторов, занявших призовые места, оказались молодые разработчики из России, Канады, Колумбии и Бразилии. Первое место в номинации «Профессионалы» завоевал петербургский архитектор Валерий Васильев. Его проект отличается от смелых и подчас почти фантастических концепций коллег практичностью, рациональностью и ориентацией на реальные потребности местных жителей. Система площадок, дорожек и променадов, скейт-парк и аллея гармонично сочетаются в нём с природными зонами и существующими инженерными коммуникациями.

«Проект раскрывает характер места и отвечает запросам горожан, формируя современное комфортное пространство, и может стать удачным примером благоустройства городов с северным климатом», – подчеркнул автор в своей презентации.

Андрей Чибис вручил Валерию Васильеву диплом победителя и поручил министру градостроительства и благоустройства Мурманской области Марии Гавриловой как можно скорее начать с автором работу по практическому проектированию.

«Огромное спасибо хочу сказать членам жюри и всем участникам, поскольку принципиально важно, чтобы у нас была масса разнообразных идей. Всех приглашаю к сотрудничеству, для этого мы и создавали Центр городского развития. И мы, безусловно, продолжим практику проведения международных конкурсов на проектирование той или иной территории. Ближайшая задача – площадь Пять Углов в Мурманске», – подчеркнул губернатор, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.