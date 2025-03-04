Победителем Кубка Мурманской области по бильярду памяти Михаила Гаврилова стал чемпион мира Юрий Пащинский

В столице Кольского Заполярья прошёл Кубок Мурманской области по бильярду памяти Михаила Гаврилова. В борьбу за награды турнира вступили 43 бильярдиста из Мурманска, Апатитов, Кировска, Североморска, а также из Оренбургской области. Участники соревновались в дисциплине «комбинированная пирамида».

Михаил Александрович Гаврилов не одно десятилетие занимался развитием бильярда в Мурманской области, а свою карьеру начал ещё в 1957 году. Его воспитанники неоднократно занимали почетные места на городских, областных, всероссийских и международных турнирах по бильярду. Кубок Мурманской области по бильярду в память о Михаиле Гаврилове проходит в Мурманске во второй раз.

В первый день соревнований состоялся мастер-класс чемпиона Европы и мира Юрия Пащинского, который поделился своими профессиональными навыками с юными любителями бильярда. Он является первым в России заслуженным мастером спорта по бильярду, а в активе у спортсмена – четыре рекорда, занесённых в «Книгу рекордов России».

Победителем Кубка Мурманской области среди мужчин стал Юрий Пащинский. Второе место занял Наид Мамедов, третье – Кирилл Гаврилов и Андрей Чалых. У женщин лучшей стала Софья Скрябина, «серебро» завоевала Виктория Кузьмина, «бронзу» – Юлия Гринь и Анна Кокарева. В зачёте ветеранов победителем стал Николай Малашин, вторым – Леонид Дворецких, третье место у Александра Хорева. Среди юниоров победу одержал Артём Дружинин, серебро досталось Дмитрию Бакушину, бронза – Платону Теддеру и Даниилу Делеву.

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка спорта в Мурманской области осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Одни из основных задач – развитие спорта и его уникальных направлений, привлечение к массовому спорту северян, развитие инфраструктуры для подготовки спортсменов, а также вовлечение жителей региона в занятия физической культурой и спортом с целью поддержания здорового образа жизни населения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/