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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.20 14:45

Победителем международного конкурса по благоустройству Долины Уюта в Мурманске стал российский архитектор

Архитектор из Санкт-Петербурга Валерий Васильев (V2 Architects) победил в первом международном архитектурном конкурсе «Долина Уюта», организованном в 2020 году правительством Мурманской области совместно с региональным Центром городского развития.

Конкурс на разработку архитектурной концепции развития парковой зоны, расположенной по границам улиц Ломоносова и Морской, Лыжного проезда и Кольского проспекта в Мурманске, был объявлен в мае. За это время профессиональные команды в области архитектуры, проектирования и мастер-планирования, а также студенты со всего мира подготовили и прислали на рассмотрение жюри различные проекты. Всего поступило 119 конкурсных предложений от участников из России, Австрии, Италии, США, Бразилии, Японии, Китая, Турции, Литвы, Сингапура, Испании, Швейцарии, Мексики, Малайзии, Финляндии, Дании, Канады, Германии и других стран.

По итогам международного конкурса определены победители и призеры. Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства,  в категории «Профессионалы» лучшим признан архитектор Валерий Васильев (V2 Architects), второе место заняла команда компании «TOBE Architects» в составе Елены Богомаз, Андрея Кораблева, Ильи Тимофеева, Алии Ахметшиной и Виктории Гребень, третьего места удостоены участники из Канады «Hoi-Lun Lee», «Yiwen Ruan», «Bo Lu» (JYB).

В категории «Студенты» первое место присвоено молодым архитекторам из университета Лос-Андеса (Колумбия) Ruben Ganan, Santiago Rubiano, Adelaida Carrisoza, David Bautista, Laura Velazco. Второе место заняли студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета Ариадна Авсахова и Арина Боровикова, третье место – Agustín José Sienra Chaves из Рио-де-Жанейро.

Общий призовой фонд конкурса по благоустройству Долины Уюта составил 5,8 млн рублей.                                      

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