Победителем регионального этапа конкурса «Флагманы образования» стала Анастасия Рахметёва из Апатитов

Победителем регионального этапа конкурса «Флагманы образования» стала Анастасия Рахметёва, начальник управления образования Апатитов. Она представит Мурманскую область в финале профессионального конкурса, который пройдёт 4-8 ноября в Подмосковье в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Интеллектуальные соревнования проходили в разных форматах, позволяющих оценить профессионализм участников, их умение решать разноплановые задачи и выстраивать успешные стратегии. Заключительным испытанием стал «Разговор с министром».

Призёрами полуфинала стали Вера Колычева, консультант отдела общего образования мурманского комитета по образованию, и Альфира Ягьева, заместитель директора по воспитательной работе школы № 269 из Снежногорска. Всего за победу боролись 27 участников, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

«Неоспоримое качество лидера – способность и желание брать ответственность за общее дело. Наши участники сумеют достойно справиться с любыми испытаниями и нестандартными ситуациями. Желаю каждому из них неизменной уверенности в себе и своих силах», – отметила на церемонии награждения глава регионального министерства образования и науки Диана Кузнецова.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, региональный этап конкурса прошёл на площадке Института развития образования и Центра опережающей профессиональной подготовки. Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/