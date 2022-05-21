По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мастер года» финалистами стали преподаватели Мурманских и Мончегорского колледжей. Теперь победитель соревнований представит Мурманскую область на заключительном этапе в сентябре 2022 года.

В конкурсе мастерства приняли участие 19 мастеров производственного обучения и преподавателей дисциплин профессионального цикла из 14 образовательных организаций Мурманской области.

Все конкурсанты имеют серьёзные достижения, в том числе, опыт подготовки победителей и призеров олимпиад и конкурсов профессионального мастерства регионального и национального уровней.

В программу соревнований вошли два испытания: видеовыступление «Я - мастер», в котором участники представили свою педагогическую концепцию и опыт, и учебное занятие «Мастер-класс».

Конкурсантов поздравила исполняющая обязанности министра образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

«Мастер года» - это уникальная возможность для преподавателей и мастеров производственного обучения продемонстрировать высокий профессионализм и творчество. Желаю всем участникам не останавливаться на достигнутом, и уверена, что победитель достойно представит наш регион на Всероссийском этапе конкурса», - подчеркнула Диана Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, по итогам соревнований победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» стала преподаватель Мурманского педагогического колледжа Оксана Вуколова. Призёрами регионального этапа стали Инга Миняева, преподаватель Мурманского медицинского колледжа, и Оксана Кравченко, мастер производственного обучения Мончегорского политехнического колледжа.

Все участники конкурса получили сертификаты и памятные подарки, а победитель и призеры награждены дипломами и ценными призами.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/