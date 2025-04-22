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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.25 19:30

Победителем третьего сезона Всероссийского просветительского онлайн-проекта «Учимся сами, обучаем ИИ» стал Степан Аникин из Кировска

В Мурманской области завершился третий сезон Всероссийского просветительского онлайн-проекта «Учимся сами, обучаем ИИ», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию МЧС России. На церемонию награждения его победителей и финалистов пригласили в Музейно-выставочный центр Главного управления МЧС России по Мурманской области.

«Поздравляю с окончанием обучения и благодарю самых стойких ребят, кто не только стал участником всех вебинаров от наших прекрасных экспертов, но и выполнил работы, применяя полученную теорию на практике. Цифровая грамотность очень важна, полученные знания пригодятся вам и для того, чтобы отличать реальную информацию от сгенерированной искусственным интеллектом», — подчеркнула заместитель начальника отдела развития систем коммуникаций Министерства цифрового развития Мурманской области Оксана Бойко.

Она наградила победителей и призеров проекта: за свои музыкальные клипы, созданные при помощи нейросетей, братья Степан и Арсений Аникины заняли первое и второе место, набрав 340 и 337 баллов. Ребята специально приехали из Кировска, чтобы принять участие в награждении. Третье место у Екатерины Городковой из Мурманска.

«Вы — настоящие звёзды проекта. Созданные работы демонстрируют высокий уровень владения технологиями и трогают зрителя. В них удалось отразить суть заявленной тематики и передать важные послания о том, как важно сохранять память о подвигах и не забывать о будущем», — сообщила Оксана Бойко.

Третий сезон «Учимся сами, обучаем ИИ» проходил с 14 февраля по 18 апреля 2025 года. В нем приняли участие 89 подростков из 19 регионов России, а финалистами стали 10 школьников, которые успешно выполнили все задания проекта.

«Претендентам на финал предстояло выполнить четыре домашних задания, каждое их которых проверяло то, как ребята могут составлять промты или генерировать изображения, музыку и даже видео», – пояснила промпт-инженер, руководитель музейно-выставочного центра Главного управления МЧС России по Мурманской области Татьяна Абрамова.

Финалисты проекта соревновались в четырех номинациях: «Лучший текст, посвящённый портрету Героя СССР», «Лучшие рассказ и иллюстрации о военных пожарах», «Лучший графический роман» и «Лучшая видеоработа». Участниками обучения могли стать ребята от 12 до 16 лет.

Напомним, организаторами проекта «Учимся сами, обучаем ИИ» выступают Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО) и Министерство цифрового развития Мурманской области при поддержке Главного управления МЧС по Мурманской области. Его реализация стала возможна благодаря стратегическому плану «На Севере — жить!».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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