Победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников наградили в управлении образования Мончегорска

В 2025/2026 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 18 предметам приняли участие 673 ученика школ Мончегорска. 42 победителя в торжественной обстановке получили медали и грамоты. Каждый из ребят проявил все свои знания, не испугался сложных вопросов и проявил упорство.

Именно это и привело юных мончегорцев к блестящим итогам. Наилучшие результаты продемонстрировали обучающиеся лицея им. В.Г. Сизова, Гимназии №1, школ №5 им. Семёнова-Тян-Шанского и №8.

Поздравила ребят и вручила им медали председатель Совета депутатов города Мончегорска Ольга Островецкая.

«Дорогие ребята, это не просто победа в олимпиаде, это – победа над собой! Это очень серьёзное испытание, которое требует от вас знаний, неординарного мышления и большой работы. Мы искренне гордимся вами. Сегодня особенно приятно присутствовать здесь, потому что вы, действительно, достойны огромного уважения. Хочу также выразить слова благодарности вашим наставникам, вашим учителям, которые вдохновляют вас мечтать и стремиться к новым вершинам, а также щедро передают вам свои знания. Конечно же, сегодня хочется поблагодарить и ваших родителей – это ваши самые незаменимые помощники, которые всегда поддерживают и верят в вас. Дерзайте, ребята, не останавливайтесь. Город трудовой доблести вами искренне гордится!», - подчеркнула Ольга Островецкая.

Список всех победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2025/2026 во вложении.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/539040/#&gid=1&pid=6