Победителей «Трассы» наградят на этой неделе

25 ноября лучшим участникам 13-го фестиваля молодёжного творчества «Трасса» вручат ценные призы, сертификаты на обучение и профессиональное развитие в онлайн-школах стендапа, вокала и танцев. В этом году победителями творческого состязания стали 19 конкурсантов.

Фестиваль проходил по трем номинациям: «Авторская песня», «Современный танец» и «Стендап». Традиционное мероприятие вышло на новый уровень, объединив конкурсантов в интернете: авторы песен, исполнители, танцоры и стендаперы опробовали онлайн-платформу, представив свои выступления профессиональному жюри в прямом эфире.

Кроме того, впервые за период проведения фестиваля жюри полностью состояло из знаменитых представителей российского шоу-бизнеса и участников федеральных проектов. В него вошли Александр Шаганов, Симон Осиашвили, Николай Проваторов, Ольга Чекмазова, Александр Морозов, Руслан Мухтаров. Помимо выставления оценок, члены жюри в режиме онлайн лично пообщались с каждым участником, обсудили сильные и слабые стороны выступлений.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, фестиваль «Трасса» был создан в 2008 году. Главная задача – объединить заполярную молодёжь, открыть новые горизонты для творчества, проложить виртуальную дорогу между всеми городами Мурманской области, связав их ярким брендом молодёжного творчества.