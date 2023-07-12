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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.23 16:45

Победители и призёры фестиваля молодёжных субкультур представят Мурманскую область на финале международного конкурса «КАРДО»

17 августа в Ставрополе стартует шестой гранд-финал международной премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта «КАРДО». Участниками масштабного события станут спортсмены, художники и музыканты со всей страны, в том числе и из Мурманской области. Им предстоит продемонстрировать своё мастерство в 10 номинациях: от диджеинга и граффити до хип-хопа и паркура.

Представлять Мурманскую область будут северяне, показавшие лучшие результаты в соревновательной программе фестиваля молодёжных субкультур, который состоялся 23 мая в Долине Уюта Мурманска. Напомним, что тогда на территории бетонного скейт-парка и танцевальной сцене развернулась жаркая борьба среди заполярных представителей уличных видов спорта и танца.

По итогам в Ставрополь отправятся Даниил Васильев из Гаджиево (брейкинг), мурманчане Вадим Ладыко (брекинг), Настя Скотникова (хип-хоп), Варвара Веремейчук (BМХ), Егор Стратунов (BМХ) и Макар Забелкин (скейтборд). Также по результатам внутренних региональных соревнований на гранд-финале конкурса-премии «КАРДО» родной регион будет представлять Александр Губанов из Мурманска (воркаут).

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, лауреаты и победители «КАРДО» получат не только денежные призы, но и признание экспертов уличной культуры со всей страны, а также возможность заключить контракты с известными брендами и крупными компаниями. В 2023 году конкурс-премия включена в платформу АНО «Россия – страна возможностей».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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