Победители и призёры конкурса по организации отдыха детей получат премии губернатора

Победители и призёры регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления – 2022» получат премии от губернатора Мурманской области.

Специалисты, умеющие создать оптимальные условия для активного отдыха и развития детей и готовые поделиться своим педагогическим опытом, приняли участие во всероссийском конкурсе программ и методических кейсов.

Девять победителей регионального этапа по инициативе губернатора Андрея Чибиса получат премии в 20 тысяч рублей, девять призеров – по 10 тысяч рублей и девять финалистов регионального этапа конкурса – по восемь тысяч рублей, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru