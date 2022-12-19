Победители и призёры межшкольных соревнований на Кубок губернатора Мурманской области получили до 1,5 млн на реновацию спортивных пространств. Об этом в ходе оперативного совещания регионального правительства сообщил губернатор Андрей Чибис.

Чествование победителей и призеров соревнований на Кубок губернатора среди школьных клубов Мурманской области прошло в рамках церемонии награждения лучших спортсменов, отличившихся представителей физкультурного актива и спортивной сферы региона.

«Важно, что мы поддерживаем тех, кто продвигает идеи здорового образа жизни среди заполярной молодежи. Так, в 2022 году уже во второй раз прошли межшкольные соревнования на Кубок губернатора. На церемонии руководители команд, занявших 1 места, получили сертификаты на 1,5 млн рублей, а также 1 млн и 500 тысяч рублей – за второе и третье место соответственно. Эти деньги будут направлены на создание, оснащение и реновацию спортивных пространств в их родных образовательных учреждениях», – отметил глава региона.

Напомним, Кубки губернатора в этом году завоевали команды из Апатитов, Кандалакши, Полярного, Никеля, Оленегорска, Снежногорска, Полярных Зорь, Мончегорска, Мурманска, Кировска и Ковдорского округа.

«По итогам соревнований на Кубок губернатора в прошлом году посетил школьные клубы, которые стали достойными благодаря их руководителям и молодым, активным ребятам, завоевавшим не только победу, но и дополнительные ресурсы для развития спорта в своей школе», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сертификатами до 200 тысяч рублей поощрили также победителей и призеров конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда». Инициативы, главная цель которых – продвижение спортивно-массовой работы и организация разноплановых мероприятий для всех категорий северян, реализуются в Кольском Заполярье уже во второй раз.

В ходе церемонии награды Министерства спорта РФ получили представители тренерского и руководящего состава школ олимпийского резерва из Мурманска, Кировска, Мончегорска и Кандалакши. В разных номинациях, в том числе наградами губернатора, было отмечено 100 северян.

Фото: https://gov-murman.ru