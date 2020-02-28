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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.20 09:30

Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии и географии посетили Мурманскую областную Думу

В региональном парламенте прошла дискуссионная площадка с участием юных экологов и педагогов со всего региона. В мероприятии также приняли участие студенты и преподаватели Мурманского арктического государственного университета, волонтёры общественной экологической организации.

Гостей приветствовал председатель профильного комитета регионального парламента Валерий Пантелеев:

- Вопрос экологии, экологической безопасности в современном мире – один из самых актуальных. Мы не первый год активно взаимодействуем с молодёжью по экологической повестке. Среди наших активистов, которые участвуют и организуют различные акции в регионе, много ребят школьного возраста. Я вижу их глубокую заинтересованность в решении наших проблем с мусором, качеством воды и воздуха. Это важно, поскольку именно им жить завтра. Нам необходимо воспитывать экологически грамотных людей, но начинать нужно с родителей. Я убежден, что наша сегодняшняя встреча оставит позитивные впечатления и будет полезна как для ребят, так и для нас – законодателей.

С презентациями своих работ на экологические темы выступили студенты МАГУ. О профессиях будущего для людей с экологическим образованием подробно рассказала профессор кафедры естественных наук МАГУ Елена Митина. Она отметила, что среди сегодняшних победителей предметных олимпиад, возможно, есть её будущие студенты. Области применения знаний об экологии самые разнообразные – от архитектуры и проектирования до индустрии моды, фармакологии и сферы IT.

В завершении мероприятия для гостей прошла экскурсия по Мурманской областной Думе, на которой школьники познакомились с работой законодательного органа.

 

 

 

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