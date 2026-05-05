Победители и призёры турнира по хоккею с шайбой «Кубок Северных городов» награждены кубками и медалями

На Ледовой арене Северного флота в городе Североморске состоялся детский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Северных городов», посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В турнире приняли участие детская хоккейная команда «Северный флот», состоящая из детей военнослужащих и гражданского персонала флота, а также жителей города Североморска, юные хоккеисты команд «Ледокол» и «КСШОР» из города Мурманска, детская команда «Горняк» из города Оленегорска, команды «Школа хоккея Сергея Федорова» из городов Кировск и Апатиты и команда «Ястребы» из города Дудинка Красноярского края.

Награждали победителей турнира заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, глава Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края Алексей Членов и ответственный за направление детского хоккея на Северном флоте капитан 1 ранга Юрий Степанов.

Игры проходили по круговой системе. Победитель определился по наибольшему количеству набранных очков. Все игры носили упорный и принципиальный характер, о чём говорят результаты. В двух матчах победитель определился в буллитной серии, а в остальных играх турнира разница шайб во встречах была несущественной.

По результатам турнира первое место заняла команда «Школа хоккея Сергея Федорова» из города Апатиты, второе — «Ледокол» из Мурманска, третье — «Северный флот».

Лучшими игроками команд стали: «Ястребы» – Мирослав Харченко, «Северный флот» – Федор Дьяконов, «Ледокол» – Егор Вепрев, «КСШОР» – Андрей Спавронский, «Горняк» – Максим Петров, «Школа хоккея Сергея Федорова» из города Кировска – Артем Сидельников, «Школа хоккея Сергея Федорова» из города Апатиты – Роман Бас.

Лучшим защитником турнира стал Макар Рябко из команды «Ледокол», лучшим вратарем – Матвей Мозгов из команды «Горняк», лучшим снайпером – Алексей Пензул из команды «КСШОР», звание лучшего бомбардира досталось Егору Якимчуку из команды «Школа хоккея Сергея Федорова» города Апатиты, а лучшим нападающим стал Иван Житенев из команды «Северный флот».

Победители и призёры турнира награждены кубками и медалями, все команды получили сладкие подарки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, помимо спортивного мероприятия юные хоккеисты посетили филиал Военно-морского музея Северного флота – «Краснознаменная подводная лодка «К-21»», а также один из кораблей флота.

Детский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Северных городов» на Северном флоте проводится с 2024 года, ежегодно количество команд-участников растёт.

 

 

