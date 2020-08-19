Победители конкурса эскизов граффити #ЦветЗаполярья определились

Конкурсная комиссия подвела итоги конкурса эскизов граффити #ЦветЗаполярья. На конкурс было представлено 12 эскизов от полярнозоринцев в возрасте от 14 до 30 лет.

По итогам голосования призовые места распределись следующим образом: 1-е место Собянина Александра; 2-е место Захарченко Вероника; 3-е место Шатило Денис и Челпановская Алёна.

Работы победителей конкурса украсят одну из стен города Полярные Зори – эскизы доработают и перенесут на фасад здания профессиональные художники.

Все участники конкурса получат дипломы и памятные подарки, а победители денежные призы.

Напомним, конкурс проводился с целью формирования комфортной, современной городской среды, привлечения молодёжи к участию в художественном оформлении города, пропаганды позитивных примеров использования граффити в пространстве города. Организаторами конкурса выступили отдел по культуре и делам молодёжи, Кольская АЭС, ППО работников Кольской АЭС, пространство коллективной работы «Точка кипения – Полярные Зори».