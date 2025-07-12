Победители конкурса «Это у нас семейное» из Мурманской области: «Мы сократили ипотечные платежи благодаря главному призу»

В первом сезоне всероссийского конкурса «Это у нас семейное» 32 семейные команды стали обладателями сертификатов на 5 млн рублей для улучшения жилищных условий. Среди победителей – семья Ковалевских из Мурманской области, которая смогла значительно снизить финансовую нагрузку благодаря участию в проекте.

Семья Ковалевских представила на конкурсе три поколения своей большой семьи. Инициаторами участия стали Михаил и его жена Татьяна. В 2021 году они взяли ипотечный кредит, а услышав объявление о старте конкурса, Михаил сразу понял, что это их шанс. Его поддержали сестры Светлана и Дарья, а также родители – Василий Константинович и Лариса Владимировна.

«Мы разделили сертификат между тремя семьями нашей команды. Без этой поддержки нам пришлось бы копить гораздо дольше», – рассказал Михаил.

Благодаря выигрышу семья Ковалевских сократила ежемесячные платежи по ипотеке.

«Теперь мы чувствуем себя увереннее. Спасибо конкурсу за такую возможность!», – поделилась Татьяна.

Сестра Михаила Дарья с мужем частично погасили свой ипотечный кредит, а Светлана с семьёй теперь планирует приобрести новое жильё.

Конкурс «Это у нас семейное» проводится в рамках национального проекта «Семья» и является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участвовать могут семейные команды из четырёх и более человек, включая представителей трёх поколений (дети, родители, бабушки и дедушки). Обязательное условие – наличие в команде участника в возрасте от 5 до 17 лет.

Не упустите шанс улучшить жилищные условия своей семьи! Регистрация открыта до 14 сентября на сайте этосемейное.рф. В первом сезоне конкурса приняли участие более 587 тысяч человек из всех регионов России – присоединяйтесь и вы!

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» создаёт условия для развития и поддержки талантливых людей по всей стране. Участвуйте в проектах платформы и меняйте свою жизнь к лучшему! Во втором сезоне количество главных призов увеличится до 60, что даст ещё большему числу семей шанс решить жилищный вопрос. Регистрация продолжается на сайте этосемейное.рф до 14 сентября.

Конкурс «Это у нас семейное» – один из инструментов комплексной поддержки семей. В Мурманской области по инициативе губернатора в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» действует 27 мер поддержки для семей. Узнать, какие меры поддержки доступны именно вашей семье, можно с помощью социального навигатора.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550224/#&gid=1&pid=1