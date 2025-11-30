Победители конкурса «Край героев» из Мурманска и Полярного посетили Музей Победы в Москве

Команды-победители IV регионального конкурса «Край героев» совершили увлекательную поездку в главный военно-исторический музей страны — Музей Победы на Поклонной горе.

Ребята из Мурманска и Полярного смогли побывать в легендарном музее благодаря поддержке правительства Мурманской области и губернатора Андрея Чибиса, по чьей инициативе проводится этот конкурс.

Напомним, победителями и обладателями заветной поездки стали команды «Патриот» из школы №31 имени Л.В. Журина города Мурманска, «Пионеры Заполярья» из Мурманского академического лицея и «Экипаж «Погодинцы» из школы №1 города Полярного.

В Музее Победы юные северяне смогли увидеть не только масштабную постоянную экспозицию, но и побывали на уникальной интерактивной экскурсии «Подвиг народа», которая позволила им полностью погрузиться в историю Великой Отечественной войны.

Как отмечает региональное Министерство культуры, конкурс «Край героев» уже стал традиционным мероприятием, которое объединяет знатоков истории родного края. Проект организован Мурманским областным краеведческим музеем при поддержке министерства культуры Мурманской области в рамках губернаторского плана «На Севере — Жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557812/#&gid=1&pid=2