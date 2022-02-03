Победители конкурса «Окно в праздник» получают призы

Победителями конкурса «Окно в праздник» в этом году стали 250 северян из 31 населённого пункта Мурманской области. Все они получат подарки - фирменный набор для выращивания северной ели, термостакан и теплый плед.

В 11 муниципалитетов подарочные наборы будут доставлены почтой, жителям 16 городов и посёлков, в том числе расположенных в ЗАТО, их привезут специальным автобусом.

Победители творческого состязания из Мурманска, Колы, посёлков Кильдинстрой, Мурмаши могут забрать призы самостоятельно по адресу: г. Мурманск, ул. Зелёная, 47, кабинет №8 – с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Жителям Умбы, Кандалакши, Апатитов, Кировска, Ловозера, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь призы доставит автобус в пятницу, 4 февраля. В другие населённые пункты подарочная экспедиция отправится на следующей неделе.

Место и время выдачи подарков будет опубликовано дополнительно на странице партнёра акции – в сообществе «Регион 51» в социальной сети «ВКонтакте». Полная информация об итогах конкурса и сроках доставки – по ссылке.

Фотографии с подарками организаторы предлагают публиковать с хештегом #призыокновпраздник.

Фото: https://vk.com/murmansk.region?z=photo-65380598_457327504%2Fwall-65380598_512498