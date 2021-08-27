Победители конкурсов Государственной корпорации «Росатом» познакомились с достижениями атомной энергетики

Студенты российских вузов – призёры отраслевых и федеральных конкурсов профессионального мастерства государственной корпорации «Росатом» посетили Кольскую АЭС 25 августа. В состав делегации вошли победители турнира молодых профессионалов «ТЕМП – 2019, 2020» по разработке инноваций и победители Международного инженерного чемпионата «CASE-IN – 2019, 2021» в направлении «Цифровой атом» - система соревнований по решению инженерных кейсов для студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Технический тур по предприятиям «Росатома», расположенным на Кольском полуострове, организовала для участников «Корпоративная академия «Росатома» .

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, будущие специалисты познакомились с работой самой северной АЭС в Европе, системой контроля радиационной обстановки, перспективами развития атомной энергетики в нашей стране и в мире.

«Кольская АЭС всегда с удовольствием принимает в участие в проектах, способствующих профессиональному самоопределению подрастающего поколения. Перспективы развития атомной отрасли напрямую связаны с тем, какого уровня специалисты будут реализовать новые знания в будущим. Конкурсы профессионального мастерства дают прекрасную возможность его участникам начать успешную карьеру в Госкорпорации «Росатом», предоставляют инструменты для профессионального и личного развития. Возможно, именно экскурсия на Кольскую АЭС станет определяющим вектором в выборе карьерной траектории будущих инженеров», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Кроме визита на Кольскую АЭС, студенты познакомились с Центром по обращению с радиоактивными отходами в ЗАТО Александровск, в п. Сайда Губа и посетили с экскурсией объекты ФГУП «Атомфлот».